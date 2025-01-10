Даша Трегубова поделилась, что ее семья давно привыкла к такому ритму жизни звезды.

Украинская актриса, ведущая, известная по роли антагонистки Карины в сериале "Реванш", Даша Трегубова ответила, как ее родные относятся к ее работе и загруженным графикам. Артистка, которая ранее рассказала об общении нового бойфренда с дочкой, поделилась, поддерживает ли ее девочка.

В интервью для издания "Фокус" звезда отметила, что быть актрисой - это далеко не самое легкое дело. У Трегубовой вообще нет такого понятия, что выходные - это суббота и воскресенье, ведь в эти дни она обычно работает. Знаменитость не скрывает, что порой ей сложно из-за этого, ведь ты не можешь спланировать свою жизнь, однако она уже привыкла к этому.

"Честно говоря, это очень трудно. Графики сногсшибательные. Самая главная проблема в жизни - это то, что съемки не решают у тебя выходные или не выходные. У нас такого нет. Когда мне говорят выходные, у меня в голове совершенно другая картинка. Выходные - это когда у меня нет съемок. Это может быть вторник, может быть среда, может быть любой другой день. И поэтому у меня такого классического представления о неделе, как рабочие дни и выходные, никогда за всю мою жизнь не было", - поделилась актриса.

Видео дня

Также она отметила, что ее семья также уже привыкла к таким графикам звезды. А 13-летняя дочь Полина понимает ее как никто другой, ведь в своем юном возрасте она уже начала работать в кино и делает первые шаги на пути к популярности. Девочка с первых месяцев своей жизни была с мамой на съемочных площадках, поэтому понимает, сколько времени и усилий требует эта профессия.

"Моя семья очень давно к этому привыкла. Сейчас она сама актриса и прекрасно все понимает, что такое графики, что такое съемки до ночи или ночные смены. Я счастлива, что вся моя семья всегда меня поддерживала. Я абсолютно смогла за эти годы организовать свой жизненный график так, чтобы иметь возможность делать еще больше. У меня есть помощница, у меня есть все люди вокруг, которые это понимают. И все прекрасно понимают, что, например, когда надо покормить животных или забрать их к себе, или что-то сделать, чем-то помочь, все охотно идут на контакт", - добавила артистка.

Напомним, ранее Даша Трегубова рассказала, как ей предлагали работу за интим. 44-летняя актриса поделилась, чем закончилась та история.

Вас также могут заинтересовать новости: