Вера Брежнева поделилась соблазнительным селфи
09:07, 10 июня 2020Звезды
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Артистка похвасталась, что наконец-то вернулась к работе после карантина.
Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева вернулась к работе после длительного карантина.
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Этим звезда похвасталась на своей странице в Instagram. 38-летняя артистка опубликовала селфи, на котором запечатлена в черном кроп-топе и черной рубашке сверху.
В кадре бросается в глаза пышная грудь Брежневой. Дополнила она образ подвесками на шее и серьгами. Волосы Веры собраны, а на лице — натуральный макияж.
"Сегодня у меня был первый съемочный день после карантина. Почти 3 месяца (без 6 дней). Ощущения необычные", - подписала фото исполнительница.
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