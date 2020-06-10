Вера Брежнева поделилась соблазнительным селфи

Артистка похвасталась, что наконец-то вернулась к работе после карантина.

Известная украинская певица Вера Брежнева вернулась к работе после длительного карантина.

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Этим звезда похвасталась на своей странице в Instagram. 38-летняя артистка опубликовала селфи, на котором запечатлена в черном кроп-топе и черной рубашке сверху.

В кадре бросается в глаза пышная грудь Брежневой. Дополнила она образ подвесками на шее и серьгами. Волосы Веры собраны, а на лице — натуральный макияж.

"Сегодня у меня был первый съемочный день после карантина. Почти 3 месяца (без 6 дней). Ощущения необычные", - подписала фото исполнительница.

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