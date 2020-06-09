Ани Лорак умилила сеть трогательным фото
15:21, 09 июня 2020Звезды
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Исполнительница поздравила дочь с днем рождения.
Лорак показала подросшую дочь / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала своих подписчиков свежим снимком с дочерью Софией.
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На опубликованном в Instagram снимке звезда предстала в черном наряде с открытыми плечами. В кадре она целует дочь в щеку.
"Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!", - подписала фотографию Каролина.
"Дочки-матери — всегда очень трогательны такие фотографии", - пишут в комментариях.
Ранее украинский певец, участник известной хип-хоп группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) похвастался пляжным снимком.
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