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Ани Лорак умилила сеть трогательным фото

15:21, 09 июня 2020
Звезды
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Лорак показала подросшую дочь / instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram снимке звезда предстала в черном наряде с открытыми плечами. В кадре она целует дочь в щеку.

"Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!", - подписала фотографию Каролина.

"Дочки-матери — всегда очень трогательны такие фотографии", - пишут в комментариях.

Ранее украинский певец, участник известной хип-хоп группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) похвастался пляжным снимком.

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Теги: #фото#Ани Лорак