Ван Дамм в Киеве: в сеть слили видео со съемок фильма
16:34, 14 августа 2020Звезды
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Актера заметили на Шулявке.
Ван Дамм в Киеве / Скриншот YouTube
Известный актер Ван Дамм приехал в Киев для съемок нового фильма Netflix "Последний наемник".
Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.
Съемки фильма начались возле торгово-развлекательного центра "Космополит", который находится возле метро "Шулявская". Так, большинство сцен будет снято в украинской столице. Также часть снимут в Париже.
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