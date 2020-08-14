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Ван Дамм в Киеве: в сеть слили видео со съемок фильма

16:34, 14 августа 2020
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Ван Дамм в Киеве / Скриншот YouTube

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

Съемки фильма начались возле торгово-развлекательного центра "Космополит", который находится возле метро "Шулявская". Так, большинство сцен будет снято в украинской столице. Также часть снимут в Париже.

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Автор: Диана Могилевич

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