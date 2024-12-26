Речь идет о Юрии Коте, который в 2014 году переехал в Россию.

Пророссийский телеведущий Юрий Кот, известный своей антиукраинской пропагандой на российских телеканалах, лишился части своего имущества. Министерство юстиции Украины сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение о его конфискации.

Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и сотрудничеством с российскими медиа. 25 декабря 2024 года ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к бывшему украинскому телеведущему в соответствии с законом Украины "О санкциях".

Согласно решению суда, под конфискацию попадают активы Кота, среди которых: четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия и автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE. Также конфискуются имущественные права на семь телевизионных проектов. Кроме того, будет взыскано 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

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Министерство юстиции отметило, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней после его объявления. Апелляционную жалобу могут подать участники дела или их представители.

Напомним, десятки российских актеров "загремели" в "черный список" украинского Минкульта.

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