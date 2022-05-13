Кроме исполнения песен, Вакарчук в очередной раз напомнил миру о трагедии Мариуполя и "Азовстали".

Лидер известной украинской группы "Океана Эльзы"Святослав Вакарчук 13 мая посетил работников Чернобыльской АЭС.

Как говорится в сообщении Вакарчука в Facebook, на ЧАЭС певец под гитару исполнил несколько своих хитов.

"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники - смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!"- написал Вакарчук.

Кроме того, Вакарчук именно с территории ЧАЭС еще раз напомнил миру о катастрофе в Мариуполе и обратился с просьбой не допустить еще одной трагедии, добиться освобождения защитников с "Азовстали".

Во время своего обращения лидер "Океана Ельзи" заявил, что ЧАЭС - очень важное место для всего человечества и мира, ведь все знают о катастрофе 1986 года. Однако сейчас в Украине происходит другая трагедия – в Мариуполе на "Азовстали".

"Эти люди работают здесь (на ЧАЭС - УНИАН), чтобы быть уверенными, что эта трагедия никогда не случится – ни в Украине, ни в любой другой стране. Но другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе. Люди там, включая солдат и гражданских, атакованы российской армией, в совершенно бесчеловечных условиях. Мы должны помочь им выбирайся оттуда", - подчеркнул Вакарчук.

Музыкант призвал правительства всех стран помочь с процедурой экстракции.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

По словам Верещук, Украина работает над освобождением военных из "Азовстали", переговоры с врагом очень сложные. Министр подчеркнула, что результат может не удовлетворить всех, однако задача - вытащить украинских бойцов.

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