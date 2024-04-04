Трагедия произошла в Италии.

В Италии в страшном дорожно-транспортном происшествии погибла модель из Украины Анна Краевская. Трагедия произошла в Пасхальное воскресенье.

Как сообщает La Repubblica, модель ехала в автомобиле Ferrari GTC4, за рулем которого был 40-летний швейцарец Хисни Кестеджа, известный как Dj Style Q.

Отмечается, что личность водителя установили сразу, а вот опознать тело Краевской было сложно, поэтому эксперты были вынуждены взять материалы для теста ДНК.

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Стоит отметить, что друзья Краевской написали заявление в полицию об ее исчезновении. И хоть результатов ДНК пока нет, полицейские почти убеждены, что тело принадлежит именно модели.

Также известно, что автомобиль Ferrari GTC4 врезался на скорости 200 км/ч в ограждение, после этого он вспыхнул.

Кто такая Анна Краевская

Девушка родилась в Одессе,. Еще до полномасштабного вторжения она публиковала в своих социальных сетях фотографии из Украины и Европы. После нападения России на Украину девушка, вероятно, переехала в Швейцарию.

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