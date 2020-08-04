Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлили на второй сезон

Сериал рассказывает о команде охотников за нацистами, которые в конце семидесятых занимаются раскрытием высокопоставленных гитлеровских офицеров, засевших в США с целью создать здесь Четвертый рейх.

Компания Amazon заказала для своего стриминга Prime Video второй сезон сериала "Охотники" с Аль Пачино, который начался в феврале этого года.

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"Вместе с нашим великолепным актерским составом, невероятной командой, блестящими сценаристами и продюсерами, я более чем когда-либо готов поделиться с миром следующей частью саги "Охотников", - сказал шоураннер проекта Дэвид Уэйл, передает Deadline.

Сериал рассказывает о команде охотников за нацистами, которые в конце семидесятых занимаются раскрытием высокопоставленных гитлеровских офицеров, засевших в США с целью создать здесь Четвертый рейх. Аль Пачино играет в шоу Мейра Оффермана, главу этой команды. На создание сериала Уэйла вдохновили рассказы его бабушки, пережившей Холокост, которые он пропустил через призму супергеройских комиксов.

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