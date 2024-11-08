Их уже держат под стражей.

В деле о смерти бывшего участника известной группы One Direction Лиама Пейна, который якобы совершил самоубийство, до сих пор появляются новые подробности. Оказалось, что недавно были задержаны трое подозреваемых, которые могли убить звезду. Об этом пишет издание People.

Известно, что это двое работников отеля и друг певца, у которого уже провели обыск. Прокуратура Аргентины отметила, что задержанные обвиняются в том, что "оставили человека в опасности, что привело к смерти, а также в поставке и содействии распространению наркотиков".

Если их вину докажут, то подозреваемых ждет наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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К слову, Лиам Пейн ушел из жизни 16 октября. 31-летний певец выпал с третьего этажа одного из отелей в Аргентине и сломал себе череп. По словам медиков, он был под действием наркотических веществ и его смерть после падения наступила мгновенно.

Напомним, ранее девушка бывшего участника группы "One Direction" эмоционально отреагировала на его смерть.

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