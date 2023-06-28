Примадонне 74 года, для своих лет она неплохо выглядит.

В сети появились новые снимки певицы Аллы Пугачевой. На них она запечатлена без фотошопа и фильтров. Певицу "поймали" на одном из недавних светских мероприятий.

Как заметно по фото, Пугачева сильно изменилась. Судя по всему, певица обратилась к косметологам, которые "поработали" над формой ее губ и подбородка.

Для светского выхода Пугачева сделала сдержанный макияж. Она подчеркнула губы нюдовой помадой, а на веках нарисовала стрелки. Певица примерила укороченный черный блейзер, а также дополнила свой образ множеством аксессуаров.

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Ранее в сети обсуждали якобы "сморщенные" руки певицы. Однако теперь можно заметить, что Пугачева может похвастаться подтянутой кожей без морщин. Помимо этого, певица делает себе стильный однотонный маникюр в бледно-розовых тонах.

В сети пишут, что на реальных фото Пугачевой без фотошопа можно заметить последствия "пластики". Впрочем, многие отметили, что певице уже 74 года, а потому для своих лет она довольно-таки неплохо выглядит.

Напомним, ранее стало известно, что российский актер выдал секрет Аллы Пугачевой. Он рассказал, что когда-то лежал вместе с певицей в одной больнице. Там им делали операции.

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