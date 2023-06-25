Певица не скрывает, что у нее есть проблемы со здоровьем.

Российский актер Сергей Проханов, сыгравший в фильме "Усатый нянь", выдал секрет Аллы Пугачевой. Сама певица редко делится информацией о жизни и здоровье, однако не скрывает, что у нее определенные проблемы с сердцем.

Актер говорил о своем здоровье и проболтался о том, что когда-то лежал в больнице, где делали операцию Пугачевой. Только в РФ, у одного российского кардиолога Лео Бокерии, певице устанавливались восемь стентов.

"Мне повезло, что я делал вместе с Пугачёвой Аллой Борисовной, мы лежали в соседних палатах. Мы у Бокерии стенты ставили. У нее восемь стентов, у меня два", - рассказал Проханов в эфире российского шоу "Секрет на миллион".

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Сколько именно было операций у Пугачевой - актер не рассказал. Однако известно, что певица лечилась не только в РФ. Много лет Примадонна наблюдается в Израиле, там за состоянием ее сердца следят лучшие кардиологи.

Алла Пугачева - последние новости

Известной певице 74 года. В прошлом году, на фоне начала полномасштабной войны РФ против Украины, Пугачева улетела из Москвы. Вместе с детьми и своим мужем, юмористом Максимом Галкиным, она живет в Израиле.

Певица не говорила о своих политических взглядах публично, однако это неоднократно делал ее супруг. Недавно же Лайма Вайкуле рассказала, что Пугачева думает о войне.

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