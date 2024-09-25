В семье певицы Камалии случилось горе

Артистка потеряла близкого человека.

Певица Камалия поделилась с поклонниками печальным известием - умер ее дядя Владимир, который к тому же был ее крестным отцом. По словам знаменитости, мужчина долго боролся с болезнью, но не смог ее победить.

"Друзья, от всего сердца благодарю всех, кто переживал и молился за моего дядю Володю. Мы до последнего верили, что он справится с болезнью, но, к сожалению, его сердце не выдержало..." - написала Камалия в своих соцсетях.

Известно, что Владимира не стало 22 сентября, а вчера, 24 сентября, мужчину провели в последний путь.

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"За три года наша семья потеряла трех родных дядю, трех братьев моей мамы Инны Петровны: Василия, Александра и сегодня Владимира, моего крестного. Из пяти братьев остались только живущий в Харькове Юра и Николай. Пусть светлая память о дяде Володе всегда будет с нами. Его доброта и любовь всегда в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой дядя Володя", - добавила Камалия.

Напомним, ранее стало изестно о том, что умер звезда "Лиги смеха" Юрий Рябченко.

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