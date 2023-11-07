Телеведущая тяжело переживает смерть родного человека.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками печальной новость - умерла ее бабушка Мария. Женщины не стало сегодня, 7 ноября.

На своей странице в Instagram Никитюк сказала, что все родные и близкие приехали в ее родной город, чтобы попрощаться с бабушкой.

"Заехав в село, сразу вспомнила, как за руку с подругой прыгали с дамбы в речку. А бабушка не разрешала. А мы не слушались", - поделилась воспоминаниями Леся.

Видео дня

Кроме того, Леся показала и другие родные места, связанные с бабушкой - школу, в которую она водила отца Леси, и клуб, из которого телеведущая возвращалась, когда бабушка уже занималась хозяйством, в 6 утра.

Стоит отметить, что Никитюк тяжело переживает смерть близкого человека. Перед поклонниками она появилась в слезах. Леся сказала, что у нее больше не осталось ни бабушек, ни дедушек.

"Мы скучаем за тобой, ба", - добавила Никитюк.

Напомним, певица Маша Фокина внезапно попала в больницу. Артистка пережила нервное истощение.

Вас также могут заинтересовать новости: