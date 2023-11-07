Артистка пережила нервное истощение.

Украинская певица Маша Фокина рассказала, что обратилась к медикам из-за плохого самочувствия.

Неутешительными новостями знаменитость поделилась в своем Instagram. Маша уточнила, что у нее произошло нервное истощение. Когда артистка поняла, что организм не может самостоятельно преодолеть проблему, то немедленно подалась к врачам.

"В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. К сожалению, они не из приятных. Человеческий организм-это очень сильный механизм, но и он имеет предел. К сожалению, это случилось со мной ... он не смог справиться самостоятельно, поэтому пришлось обращаться к людям, которые умеют этот механизм восстанавливать. У меня нервное истощение...", - уточнила артистка.

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Маша Фокина в течение нескольких дней находилась в больнице под наблюдением медиков. Сейчас же певица чувствует себя намного лучше, а врачи отпустили ее домой.

"Пришлось несколько дней полежать под наблюдением врачей, но меня уже перевели на домашнее лечение", - резюмировала женщина.

Что известно о Маше Фокиной

Маша является дочерью украинского бизнесмена Игоря Фокина и внучкой первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

В 2007 году артистка дебютировала с первым альбомом, а затем выпустила песни "Свободен, парниша" и "Супер Маша". Фокина стала по-настоящему популярной после участия в шоу "Фабрика Звезд 2".

После большого перерыва в 2017 году певица вернулась на большую сцену с треком "Ашанты". В 2020 году Маша запустила бренд модной одежды.

Добавим, что недавно в больницу попала украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер.

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