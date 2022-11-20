В последние несколько дней артист-путинист стал фигурантом сразу нескольких публичных скандалов.

В России разгорелся новый скандал с участием Филиппа Киркорова. 59-летняя певица Вика Цыганова обвинила его в том, что он якобы "работает на врага". Это при том, что Киркоров неоднократно высказывался в поддержку путинского режима и кровожадной войны в Украине. Об этом пишут росСМИ.

"Все эти артисты-пустышки, типа Киркорова, которые измазали себя в гламурном д*рьме, им не место сейчас на эстраде. Все, что они несут - это чушь. Люди умирают за веру, за народ, за русскую землю. Где Бузова, и где все это? Это какая-то прачечная по отмыву денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей", - сказала Цыганова.

Также она добавила, что люди больше не верят Киркорову.

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"Этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят", - резюмировала российская звезда.

Напомним, на днях путиниста не пустили в магазин Dolce & Gabbana. Фрагмент общения российского музыканта с охранником был опубликован в сети. Киркоров настойчиво интересовался, узнает ли его секьюрити.

Также УНИАН писал, что Филипп Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя по лицу.

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