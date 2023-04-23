Лиза Галкина родилась 18 сентября 2013 года в звездной семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Семья Аллы Пугачевой всегда вызывала интерес у общества. И не только по той причине, что она - великая певица, а и потому, что всем интересно наблюдать за отношениями пары с такой огромной разницей в возрасте. А когда в 2013 году у Максима и Аллы родились дети, многие вообще не могли поверить в то, что это возможно.

Вот уже 10 лет двойняшки Лиза и Гарри радуют звездных родителей и их фанатов. В первое время после рождения Алла не хотела, чтобы ее наследники были на виду, однако Максим убедил ее в том, что малышей с детства нужно приучать к публичности.

Сейчас Максим Галкин вернулся в Израиль после большого тура по США и Канаде. Он показал видео и фотографии, сделанные во время прогулки с детьми. На кадрах видно, что Лиза и Гарри сильно повзрослели.

Видео дня

Поклонники отмечают, что девочка с каждым днем становится точной копией своей мамы. Об этом говорят выразительные черты лица, форма носа, улыбка, вьющиеся волосы и даже мимика.

Артистизма у девочки хоть отбавляй. Она с детства занимается вокалом, а также Алла Борисовна учила дочь играть на фортепиано.

Реакция соцсетей на повзрослевшую Лизу Галкину

"Девочка - точная копия своей мамы! Прекрасная Алла дала ей все самое лучшее!"

"Так приятно наблюдать за этими детками! Они очень красивые и талантливые. Особенно Лизочка! Как же она похожа на свою маму!"

"Очень красивая! Вся в мать!"

Напомним, Кароль рассказала, о чем общалась с Пугачевой в Израиле.

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