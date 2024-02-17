Она назвала свои действенные методы.

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как война кардинально изменила ее способ преодоления грусти. Она отметила, что сейчас придумала такие действия, которые сразу помогают бороться с такими эмоциями.

"До войны меня спасали три дня под одеялом с сериалами. Последние два года я те три дня решила заменять действиями: заниматься делами, которые меня отвлекают тем, что приносят сугубо удовольствие", - написала Маша у себя в Instagram.

А дальше конкретизировала, какие именно это способы. Оказалось, что их у нее всего 4.

Видео дня

"Я научилась готовить, стала регулярно ходить 10 000 шагов с музыкой или аудиокнигами в ушах, медитировать раз в день и раз в неделю париться в бане так, чтобы старая кожа слезла, а новая окрыляла", - добавила она, выложив видео с бани.

Однако, если все же накрывает грусть, она теперь спокойнее к этому относится.

"А с грустью я научилась дружить. Я его принимаю и уважаю, потому что она моя, а значит это тоже я. Такие состояния не означают слабость или неустойчивость. Это просто сигнал психики уделить себе больше внимания, чтобы действительно не начать терять силы", - подчеркнула Маша.

Напомним, ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, как война изменила ее жизнь.

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