Наложница османского султана Сулеймана I, мать Шахзаде Мустафы Махидевран-султан была неоднозначным персонажем в известном сериале, однако у нее большой фан-клуб.

Нур Феттахоглу - турецко-немецкая актриса, которая прославилась на весь мир ролью Махидевран-султан в культовом сериале "Великолепный век". Сейчас ей 42 года. Если проанализировать ее профиль в Instagram, то после завершения съемок в сериале она не сильно изменилась. Конечно, она не ходит в таких пышных нарядах, как ее героиня. Но и без них Феттахоглу выглядит привлекательно.

Как сейчас выглядит Нур Феттахоглу

Единственное, что сменилось в ее внешности со времен выхода сериала - это цвет волос. Нур предпочла быть блондинкой. В повседневной жизни она одевается крайне просто: джинсы, рубашки, футболки и сарафаны. На светские мероприятия надевает лаконичные коктейльные платья, которые подчеркивают ее осиную талию и длинные ноги.

Как можно заметить по фотографиям знаменитости, она не является фанатом яркого макияжа и уколов красоты. Нур выступает за натуральность, поэтому у нее естественные губы и едва заметный макияж. Это подтверждают множество снимков крупным планом.

Видео дня

Тело у Феттахоглу весьма спортивное и подтянутое. В одном из своих интервью после выхода культового сериала она рассказывала, что занимается йогой и старается делать зарядку, даже если у нее очень плотный график и практически нет свободного времени.

Где еще снималась Нур Феттахоглу

Эту звезду можно увидеть во многих сериалах. Например, "Пустота" (2021), "Бумажный дом" (2021), "Вавилон" (2020), "Дети сестер" (2019), "На жизненном пути" (2014-2015) и другие.

Напомним, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

Также УНИАН писал, как выглядит Хатидже из "Великолепного века".

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