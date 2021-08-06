Леся Никитюк уступила Зеленскому в рейтинге Instagram / фото instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась, что заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом она сообщила в своем Instagram, сопроводив новость достаточно откровенным снимком.
"Я второй человек после президента", – подписала фото ведущая.
На снимке Никитюк загорает на лежаке в бикини и белой шляпе на фоне цветущих кустов.
Леся Никитюк уступила Зеленскому в рейтинге Instagram / фото instagram.com/lesia_nikituk
Подписчики и фанаты телезвезды поздравили Никитюк с новым достижением: "Для нас вы – первая, только в президенты не идите", "Вау, поздравляю", "Заслужено".
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