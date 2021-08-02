Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк попросила подписчиков выбрать, с какой прической ей лучше всего.
Фото разных вариантов укладки исполнительница опубликовала в своем Instagram.
"Собираюсь в клуб, не знаю, какую прическу лучше сделать... Поможете подруге?" – спросила Никитюк.
Каждой прическе ведущая дала название: "накрутка на бумажки", "Ани Лорак", "прическа "какая-то я затянутая", "Афродита", "мягкий локон", "что-то такое", "струящаяся классика".
Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
"Лысой не хватает", Шик и блеск", "Все прически тебе подходят", – отреагировали пользователи в комментариях.
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