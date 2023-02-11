Глядя на героинь сериала "Великолепный век" складывается впечатление, будто все наложницы Султана Сулеймана были живописными красотками, однако реальные исторические справки свидетельствуют об обратном.
Историки, изучающие времена Османской империи, гарем и быт главенствующей семьи, в один голос утверждают, что любимицами Сулеймана становились далеко не такие, как Хюррем Султан в культовом сериале.
Так, самое первое, на что обращали внимание, подбирая девушку в гарем - это ее вес. Султан не любил худых. Вообще считалось, что худая девушка - больная, и не сможет родить величайшему правителю достойное потомство. Чтобы поддерживать аппетитные формы красоток, их кормили по 7 раз на день, тщательно разрабатывая рацион.
Второе правило - это густые брови. Никаких бровей-ниточек, которыми до сих пор увлекаются некоторые модницы. Особым эталоном красоты считалась девушка, у которой брови срослись!
Третье - это усики. Историки утверждают, что Сулейман и другие султаны Османской империи любили девушек с усиками, поэтому рабыни не спешили от них избавляться.
Можно сделать вывод, что реальный внешний вид наложниц отличался от того, который нам показали в сериале "Великолепный век". Даже Хюррем Султан на исторических иллюстрациях изображена пышнотелой и обладающей грубыми формами лица.
Напомним, в сети рассказали, как жестоко наложницы Султана устраняли конкуренток.