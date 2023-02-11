Внешность наложниц его гарема была далекой от тех идеалов, которые мы привыкли видеть сегодня.

Глядя на героинь сериала "Великолепный век" складывается впечатление, будто все наложницы Султана Сулеймана были живописными красотками, однако реальные исторические справки свидетельствуют об обратном.

Историки, изучающие времена Османской империи, гарем и быт главенствующей семьи, в один голос утверждают, что любимицами Сулеймана становились далеко не такие, как Хюррем Султан в культовом сериале.

Так, самое первое, на что обращали внимание, подбирая девушку в гарем - это ее вес. Султан не любил худых. Вообще считалось, что худая девушка - больная, и не сможет родить величайшему правителю достойное потомство. Чтобы поддерживать аппетитные формы красоток, их кормили по 7 раз на день, тщательно разрабатывая рацион.

Видео дня

Второе правило - это густые брови. Никаких бровей-ниточек, которыми до сих пор увлекаются некоторые модницы. Особым эталоном красоты считалась девушка, у которой брови срослись!

Третье - это усики. Историки утверждают, что Сулейман и другие султаны Османской империи любили девушек с усиками, поэтому рабыни не спешили от них избавляться.

Можно сделать вывод, что реальный внешний вид наложниц отличался от того, который нам показали в сериале "Великолепный век". Даже Хюррем Султан на исторических иллюстрациях изображена пышнотелой и обладающей грубыми формами лица.

Напомним, в сети рассказали, как жестоко наложницы Султана устраняли конкуренток.

Вас также могут заинтересовать новости: