Барбара Краффтувна / скриншот
Вечером 23 января умерла известная польская актриса кино, телевидения и кабаре Барбара Краффтувна, ей было 93 года.
Об этом сообщает Interia Fiml.
На данный момент причина смерти актрисы не раскрывается.
Информацию о случившемся подтвердили в национальной актерской ассоциации.
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Родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве.
На сцене дебютировала в 1946 году, на экранах – с 1953-го:
Известна по ролям в таких фильмах: "Дело, которое надо уладить", "Пепел и алмаз" Вайды, "Дождливый июль", "Пиковый валет", "Сегодня ночью погибнет город", "Беспокойный постоялец".
Также снялась в сериале "Четыре танкиста и собака" и в "Рукописи, найденной в Сарагосе".