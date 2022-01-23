Причина смерти Барбары Краффтувны пока не раскрывается.

Вечером 23 января умерла известная польская актриса кино, телевидения и кабаре Барбара Краффтувна, ей было 93 года.

Об этом сообщает Interia Fiml.

На данный момент причина смерти актрисы не раскрывается.

Информацию о случившемся подтвердили в национальной актерской ассоциации.

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Родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве.

На сцене дебютировала в 1946 году, на экранах – с 1953-го:

Известна по ролям в таких фильмах: "Дело, которое надо уладить", "Пепел и алмаз" Вайды, "Дождливый июль", "Пиковый валет", "Сегодня ночью погибнет город", "Беспокойный постоялец".

Также снялась в сериале "Четыре танкиста и собака" и в "Рукописи, найденной в Сарагосе".

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