Обладала уникальным и мелодичным голосом: известная певица умерла после тяжелой болезни

Мади Меспле ушла со сцены в возрасте 70 лет.

Французская оперная певица Мади Меспле умерла в возрасте 89 лет. Она продвигала французскую культуру на сценах по всему миру и была награждена орденом Почетного легиона.

«Великолепная женщина только что покинула нас», — сообщил в Twitter министр культуры Франции Франк Ристер.

По его словам, она блистала в «Лакме», «Севильском цирюльнике», «Сказках Гофмана». Ристер отметил, что она могла все передавать с точностью и чувствительностью.

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Французские СМИ пишут, что Меспле скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона. Певица родилась в городе Тулуза, расположенном на юге Франции, в 1931 году.

Она начала свою карьеру в городском театре «Капитолий». Впоследствии в этом театре мэр Тулузы Жан-Люк Муденк вручил ей национальный орден «За заслуги». Муденк отметил, что он очень огорчен смертью Меспле. Он назвал ее необыкновенной и добавил, что ее голос останется незабываемым.

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