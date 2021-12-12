Писательнице было 80 лет.

Американская писательница, сценарист и продюсер Энн Райс умерла в субботу, 11 декабря, на 81 году жизни.

Об этом ее сын Кристофер сообщил на официальных страницах в социальных сетях.

Писательница скончалась из-за осложнений после инсульта. Ее похоронят в семейном склепе на кладбище Метейри в Новом Орлеане. Церемония будет частной.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) December 12, 2021

Родившаяся в Новом Орлеане в 1941 году, Энн Райс (имя при рождении Говард Аллен О'Брайен) стала всемирно известным автором готической фантастики: ее книги разошлись тиражом более 150 миллионов экземпляров по всему миру.

Читайте такжеЗвезда "Игры престолов" исполнит главную роль в новом "Интервью с вампиром"Наибольшую известность писательнице принес ее первый роман - "Интервью с вампиром", популяризированный благодаря одноименному фильму 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях.

Райс начала работу над ним в начале 1970-х годов, оплакивая смерть своей дочери Мишель, и в 1976 году книга увидела мир. Роман стал первым из серии, известной под общим названием "Вампирские хроники". В 90-х Райс адаптировала роман для сценария фильма - лента получила две номинации на "Оскар" и несколько побед на премии BAFTA.

Ранее УНИАН сообщал, что по мотивам романа Райс "Интервью с вампиром" собираются снять сериал.

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Автор: Катерина Комолова