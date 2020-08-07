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Молодая жена Виктора Павлика прокомментировала смерть его 21-летнего сына

11:55, 07 августа 2020
Звезды
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Девушка опубликовала "историю" в своем Instagram с текстом на черном фоне / Instagram Екатерина Репяхова

Девушка опубликовала "историю" в своем Instagram с текстом на черном фоне, в которой написала, что не может подобрать слов. 

Instagram Екатерина Репяхова

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"Я не знаю, какие слова подобрать. Больно", - написал она.

Отметим, что сам Виктор Павлик трагедию пока комментировать не стал. 

Как сообщал УНИАН, сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.

  • Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.
  • В последние месяцы Паше стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски
  • 20 июня этого года Павел написал письмо у себя в Facebook, в котором рассказал, как узнал о болезни и как до последнего верил, что рак отступит. Он вспомнил своих одноклассников и рассказал, что школьные годы были лучшими в его жизни.

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Теги: #певец#Виктор Павлик