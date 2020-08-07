Молодая жена Виктора Павлика прокомментировала смерть его 21-летнего сына
11:55, 07 августа 2020Звезды
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Сам Виктор Павлик трагедию пока комментировать не стал.
Девушка опубликовала "историю" в своем Instagram с текстом на черном фоне / Instagram Екатерина Репяхова
Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала смерть его 21-летнего сына.
Девушка опубликовала "историю" в своем Instagram с текстом на черном фоне, в которой написала, что не может подобрать слов.
Instagram Екатерина Репяхова
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"Я не знаю, какие слова подобрать. Больно", - написал она.
Отметим, что сам Виктор Павлик трагедию пока комментировать не стал.
Как сообщал УНИАН, сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.
- Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.
- В последние месяцы Паше стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски
- 20 июня этого года Павел написал письмо у себя в Facebook, в котором рассказал, как узнал о болезни и как до последнего верил, что рак отступит. Он вспомнил своих одноклассников и рассказал, что школьные годы были лучшими в его жизни.
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