Отец Роберта Дауни-младшего умер во сне после нескольких лет борьбы с болезнью Паркинсона.

В США в ночь на 7 июля в возрасте 85 лет умер режиссер и актер Роберт Дауни-старший.

Об этом сообщил его сын, голливудский актер Роберт Дауни-младший на странице в Facebook.

По его словам, отец умер во сне после нескольких лет борьбы с болезнью Паркинсона.

"Он был настоящим свободомыслящим кинематографистом, и до самого конца оставался удивительным оптимистом... По подсчётам моей мачехи, они прожили в счастливом браке чуть больше двух тысяч лет", - написал Дауни-младший.

Как сообщила изданию Daily News жена кинематографиста, писательница Розмари Роджерс, Дауни-старший умер во сне в своем доме в Нью-Йорке.

Роберт Дауни-старший: что известно

Известность пришла к режиссеру после сатирической комедии "Патни Своп" (Putney Swope), вышедшей на экраны в 1969 году. Картина высмеивала рекламную индустрию Нью-Йорка.

Читайте такжеСын Григория Чапкиса назвал причину его смерти

В 1970 году он снял фильм "Загон" (Pound), в котором его сын сыграл свою первую роль в кино.

После этого он снял фильмы "Компания Хьюго" 1977 года, "Губы напрокат", "В жопу академию", "Слишком много солнца" и "Америка".

В качестве актера Роберт Дауни-старший в картинах "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Как украсть небоскреб", "Аве, Цезарь", "Джонни, будь хорошим". Последним фильмом, где он выступил в качестве актера, был комедийный боевик "Ограбление башни", снятый в 2011 году.

После успеха Putney Swope карьера Роберта Дауни-старшего резко пошла на спад. Десять лет, до 1981 года, по его собственному признанию, режиссер провел на кокаине.

Дауни-старший был трижды женат. Первой его женой была актриса Элси Энн Дауни, она родила ему двух детей, включая Роберта Дауни-младшего, известного, среди прочего, по роли Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel. В 1975 году они развелись, после чего он женился на актрисе Лоре Эрнст. Она умерла в 1994 году от болезни Лу Герига, и в 1998 году режиссер женился в последний раз - на писательнице Розмари Роджерс.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Александр Топчий