Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

Советский и российский кинорежиссер Сергей Соловьев 13 декабря 2021 года скончался в Москве по неизвестным причинам.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

На момент смерти режиссеру фильма "Асса" (1987 год) было всего 77 лет. Пока ни родственники, ни коллеги никак не прокомментировали происшествие.

Стоит отметить, что Соловьев навсегда останется в памяти киноманов, ведь он создал множество культовых фильмов - "Асса", "Анна Каренина", Дом под звездным небом", "Спасатель".

Читайте также"Голодная туса": блогера-организатора скандальной вечеринки во Львове госпитализировали (фото)Сергей Соловьёв известен как режиссёр, у которого есть своя актёрская "обойма". Целый ряд актёров снимался у него неоднократно. Музой режиссёра во многих фильмах, начиная с картины "Сто дней после детства", была Татьяна Друбич. Можно также отметить творческие отношения с Людмилой Савельевой, Светланой Тормаховой, Александром Башировым, Александром Абдуловым, Ильёй Ивановым, Александром Збруевым.

Кроме того, много лет он преподавал во ВГИКе на режиссёрском факультете и руководил режиссёрской и актёрской мастерскими. Также он являлся народным артистом РФ.

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Автор: Диана Могилевич