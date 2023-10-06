Киту Джефферсону было 53 года, совсем недавно он рассказывал, что у него онкология.

Умер актер Кит Джефферсон, снявшийся в фильме "Джанго освобожденный". О смерти артиста сообщил его друг и коллега Джейми Фокс.

Он разместил в Instagram фото с Джефферсоном и написал, что будет очень по нему скучать:

"Все болит прямо сейчас, мне тяжело пересматривать эти фотографии, вновь вспоминаю, как мы отлично провели время, буду скучать по тебе, чувак, буду скучать по тебе... С тех пор, как мы встретились в колледже... У тебя была невероятна душа, упокой ее Господь. Никогда не думал, что мне придется видеть такие слова о моем друге, покойся с миром".

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Известно, что Джефферсон боролся с онкологией. 9 августа актер сообщал, что он не теряет веру и благодарен своим друзьям за поддержку. По словам артиста, он не сразу решился поделиться информацией о своей болезни, но затем все-таки захотел рассказать об онкологии родственникам и фанатам.

"Время от времени Бог будет бросать тебе вызов и оставит тебе возможность с ним справиться. Когда у меня впервые диагностировали рак, мне пришлось остановиться, взять паузу, ни с кем не хотелось этим делиться... Сегодня я наконец-то могу поделиться, потому что моя вера становится сильнее. У меня любящая семья и лучшие друзья во всем мире.... Запомни, вера - это последнее, что ты можешь потерять. Я не собираюсь это потерять", - писал Джефферсон.

Чем известен Кит Джефферсон

Свою карьеру Джефферсон начал еще в 1998 году, тогда он снялся в нескольких эпизодах "Шоу Джейми Фокса". Также он преподавал актерское мастерство, был актером дубляжа и продюсировал разные проекты.

Джефферсон сыграл Ральфа в фильме Квентина Тарантино "Джанго освобожденный". Также актер снимался в кинокартинах "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде".

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