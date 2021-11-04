По словам Анастасии Приходько, ложиться "под нож" она не собирается.

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что решилась сделать "пластику" лица.

Об этом она написала в своем Instagram.

"Есть ли человек без комплексов? Я думаю, нет. Я себя очень люблю и принимаю такой, как есть. Но, разве может быть женщина, довольна собой всегда? Вот мой комплекс – это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь, так как это не жир, а генетическая особенность", – отметила Приходько.

Певица добавила, что собирается избавиться от комплексов, и рассказала, с чего планирует начать:

Читайте такжеАнастасия Приходько показала редкое фото мужа: "Какой красавчик""Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке мои глаза напрочь исчезают, и их не видно. Но, когда я надеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец. А вот второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все-таки на "пластику" лица, нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос! Хочу избавиться от комплексов и быть для себя еще красивее! Кстати, глаза тоже можно сделать, например блефаропластику, но пока мне и так норм".

Напомним, ранее Приходько раскрыла 10 шок-фактов о себе. Среди них – желание сменить пол и пребывание в психбольнице.

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Автор: Катерина Шварц