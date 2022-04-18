Участница различных реалити-шоу на ТВ уехала в Россию.

Блогерша из Украины Алена Лоран заявила, что уехала в Россию. Тематика ее блога сменилась с гадания и магии на тему "новостей" о ВСУ, правда, новостей не объективных, а фейковых.

Одиозная блогерша из Мелитополя поделилась в сети фейковой информацией о том, что солдаты польской пехоты готовы якобы к лету стать на защиту западной Украины. Блогерша решила, что так Польша хочет отобрать у Украины часть территории. На такую мысль ее натолкнул покойный Владимир Жириновский.

Отметим, Алена Лоран - участница многих публичных скандалов. Она утверждает, что занимается черной магией.

Например, зимой 2020 года стало известно, что она преследовала следователя позиции и пыталась запугать его якобы тем, что она ведьма. Это все было для того, чтобы следователь принял "правильное" решение по делу, где фигурировал муж Лоран. Кроме того, в октябре прошлого года Лоран заявила, что у нее похитили дочь и потребовали 200 тысяч долларов выкупа.

Лоран также была замечена в украинских телевизионных проектах "Богиня шопинга", "Панянки-селянки", "Супермама" и другие.

Напомним, группа Maneskin на музыкальном фестивале поддержала Украину.

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