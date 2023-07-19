Артистка вновь стала посмешищем.

Опальная певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками видео, где она танцует в купальнике вместе со своим бойфрендом Исааком Виджраку.

В кадре она предстала в слитном черном купальнике и в босоножках на высоком каблуке. Артистка пыталась соблазнительно двигаться, однако некоторые ее движения выглядели нелепо.

Пользователи сети отметили, что ее танец испортил Виджраку. Как только он появился в кадре, сразу же прикрыл знаменитость собой.

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Стоит отметить, что фолловеры в целом не очень хорошо отозвались о новом ролике Лорак. Они буквально высмеяли ее в сети.

Что пишут пользователи сети

"Блин, вот это она жирная стала, фу"

"Такие видео нужно оставлять для личных просмотров, а не для публики"

"Такие танцы должны оставаться дома. Показывать это людям ни к чему"

"Господи, какая же она убогая"

Напомним, последнее время Ани Лорак часто становилась посмешищем в сети - то она наденет вышиванку и вспомнит о прошлом в Украине, то покажет танцы в ультраоткровенном наряде.

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