Опальная певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками видео, где она танцует в купальнике вместе со своим бойфрендом Исааком Виджраку.
В кадре она предстала в слитном черном купальнике и в босоножках на высоком каблуке. Артистка пыталась соблазнительно двигаться, однако некоторые ее движения выглядели нелепо.
Пользователи сети отметили, что ее танец испортил Виджраку. Как только он появился в кадре, сразу же прикрыл знаменитость собой.
Стоит отметить, что фолловеры в целом не очень хорошо отозвались о новом ролике Лорак. Они буквально высмеяли ее в сети.
Что пишут пользователи сети
- "Блин, вот это она жирная стала, фу"
- "Такие видео нужно оставлять для личных просмотров, а не для публики"
- "Такие танцы должны оставаться дома. Показывать это людям ни к чему"
- "Господи, какая же она убогая"
Напомним, последнее время Ани Лорак часто становилась посмешищем в сети - то она наденет вышиванку и вспомнит о прошлом в Украине, то покажет танцы в ультраоткровенном наряде.