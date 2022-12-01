Речь идет об Алине Ершовой, которая поделилась своими фотографиями в купальнике. Девушка выглядит стройной и ухоженной, но многие пользователи решили, что у нее какие-то проблемы со здоровьем.

Участница "Холостяк-12" Алина Ершова поделилась своими фотографиями, сделанными на пляже в Дубае. Там она позирует в черном купальнике вместе со своей конкуренткой Сашей из Киева.

В комментариях разгорелись бурные обсуждения внешнего вида Алины. Многие поклонники стали писать ей, что она слишком худая. Некоторые даже оскорбляли.

Реакция соцсетей

Под фотографиями участницы собралось очень много пользователей, которые раскритиковали ее внешний вид.

Видео дня

"Без слез не взглянешь. Нездоровая худоба… Надо откармливать, и срочно!"

"Алинке бы килограмм 5 набрать и будет вообще топчик"

"Зачем эти кости показывать?"

Однако были и те, кто заступился за Алину. Они упрекнули хейтеров за то, что те лезут не в свое дело.

"Я не понимаю, зачем писать человека о костях. Ну худенькая она, то что сделать? Или например полному человеку писать "ты толстая"... Это такое не интеллигентное общение, плоскоумие, я бы так сказала! Алина, вы хорошая девушка, счастья вам!"

"Тот, кто пишет "тебе бы немного поправиться", - а вам бы мозгов побольше! Она такая, какая есть. И почему должна набирать вес? Потому что вы так сказали?"

Сама Ершова на всплески хейта со стороны подписчиков никак не отреагировала.

Кто такая Алина Ершова из "Холостяка-12"

Девушке 23 года. Она - финансовый аналитик родом из Мирнограда. Сейчас живет и строит свою карьеру в Киеве.

Напомним, фаворитка "Холостяка" Мудрая устроила пожар фото в бикини.

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