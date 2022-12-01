Саша Мудрая поразила своей красотой.

Участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Мудрая поделилась с поклонниками очень соблазнительными фотографиями, на которых предстала в бикини.

Девушка обладает роскошными формами и стройной фигурой, поэтому смело публикует подобные снимки. В кадре она предстала в смежном купальнике, оголяющем ее талию, сочные бедра и грудь.

Поклонники засыпали девушку комплиментами. В комментариях к фото они написали, что обратили внимание на ее красивенные глаза, да и в целом она очень привлекательная.

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Реакция сети на фото Саши Мудрой

"Ох и глаза"

"На этом фото вы похожи на актрису Эльзу Патаки"

"Чуть со стула не упала от такой красоты"

"Ты лучшая! Только ты и подходишь холостяку"

"Невероятная и очень сексуальная"

"Бомбезная Саша"

Саша Мудрая из "Холостяка": что о ней известно

Саша Мудрая последнее время живет в США, пока девушка безработна. На проект "Холостяк" пришла найти свою любовь.

Однако она уже неоднократно попадала в скандалы проекте. Мудрая не может найти общий язык с девушками, те обвиняют ее в агрессивном поведении. Недавно Саша отреагировала на скандалы с девушками и сказала, что не боится проявлять свои темные стороны.

К тому же Мудрой пророчат победу в шоу. Поклонники уверены, что именно она станет победительницей 12 сезона, главным героем которого является бизнесмен Алекс Топольский.

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