Участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Мудрая поделилась с поклонниками очень соблазнительными фотографиями, на которых предстала в бикини.
Девушка обладает роскошными формами и стройной фигурой, поэтому смело публикует подобные снимки. В кадре она предстала в смежном купальнике, оголяющем ее талию, сочные бедра и грудь.
Поклонники засыпали девушку комплиментами. В комментариях к фото они написали, что обратили внимание на ее красивенные глаза, да и в целом она очень привлекательная.
Реакция сети на фото Саши Мудрой
- "Ох и глаза"
- "На этом фото вы похожи на актрису Эльзу Патаки"
- "Чуть со стула не упала от такой красоты"
- "Ты лучшая! Только ты и подходишь холостяку"
- "Невероятная и очень сексуальная"
- "Бомбезная Саша"
Саша Мудрая из "Холостяка": что о ней известно
Саша Мудрая последнее время живет в США, пока девушка безработна. На проект "Холостяк" пришла найти свою любовь.
Однако она уже неоднократно попадала в скандалы проекте. Мудрая не может найти общий язык с девушками, те обвиняют ее в агрессивном поведении. Недавно Саша отреагировала на скандалы с девушками и сказала, что не боится проявлять свои темные стороны.
К тому же Мудрой пророчат победу в шоу. Поклонники уверены, что именно она станет победительницей 12 сезона, главным героем которого является бизнесмен Алекс Топольский.