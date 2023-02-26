Яна Африкантова после инцидента показалась с перемотанной головой.

Участница скандального российского шоу "Дом-2" Яна Африкантова попала в инцидент. В инста-сториз она рассказала, что отдыхала с подружками в клубе. Во время отдыха к ней подошла неизвестная девушка и ударила ее бокалом в лобную часть.

После этого из головы Яны начала течь кровь. Друзья девушки помогли обработать рану и вызвали "скорую". Медики замотали Яне лобную часть, госпитализация ей не понадобилась.

"Я вся в крови. Левая баба стукнула меня бокалом по голове. Я просто пошла с подружкой в клуб", - сказала Африкантова.

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Стоит отметить, что всё происходящее блогерша снимала на камеру и выкладывала в соцсети.

Кто такая Яна Африкантова

В 2021 году девушка пришла на шоу "Дом-2", чтобы встретить мужчину своей мечты. Она последовала примеру своей сестры Марины, которая также принимала участие в реалити.

Известно, что блогерша родилась в Москве, там и живет.

Напомним, ранее с Артемом Пивоваровым произошел несчастный случай.

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