Артистка рассказала о своем состоянии.

Известная британская певица Jessie J призналась, что у нее диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство и расстройство дефицита внимания и гиперактивности. Знаменитость ответила, когда узнала о недуге и что его спровоцировало.

В своем Instagram 36-летняя Jessie J откровенно рассказала поклонниками о проблемах со здоровьем. Она опубликовала пост, в котором отметила, что психическое расстройство у нее обнаружили 3 месяца назад. Артистка поделилась, что долго решалась на признание, однако больше она не хочет мочить и принимает себя такой, как есть.

"Около 3 месяцев назад мне поставили диагноз РДВГ и ОКР. Рассказывая об этом людям, я часто получала реакцию "Да, мы это знали" и, конечно, я знала в определенной степени, но рождение ребенка, скажем так, обнажило это гораздо больше. Но в некоторых моментах мне казалось, что я не могу говорить об этом. К черту. Вот я говорю об этом. Принимаю это", - подчеркнула звезда.

Психическое расстройство, по словам исполнительницы, обострилось после рождения ее ребенка. Jessie J говорит, что неутешительный диагноз заставил ее по-другому взглянуть на жизнь и наслаждаться ею еще больше.

"Это заставило меня переосмыслить всю мою жизнь. О том, какой я была, как я справлялась с проблемами. Отношения, которые у меня были. Как я работаю и как люблю. Это давало мне силы и, честно говоря, иногда угнетало меня одновременно. Если социальные сети и дали мне что-то, то это возможность общаться и исцеляться с незнакомыми людьми, у которых такие же сердца и которые проходят через похожие вещи. Я всегда была честна в том, что касается моего жизненного пути. Ничто в жизни не определяет нас, но помогает нам расти и становиться более совершенной версией себя", - добавила певица.

К слову, обсессивно-компульсивное расстройство - это состояние, при котором человек страдает от навязчивых мыслей. Что касается расстройства дефицита внимания, то оно характеризуется импульсивностью, невнимательностью, повышенной возбудимостью и чрезмерной активностью.

Что известно о Jessie J

Jessie J - известная на весь мир певица, актриса и авторка песен. Настоящее ее имя Джессика Эллен Корниш. В мае 2023 года артистка впервые стала мамой. Она родила сына Ская от баскетболиста Чананана Сафира Колмана.

Среди самых известных песен исполнительницы "Domino", "Flashlight", "Nobody's Perfect", "Bang Bang", "Price Tag".

Напомним, ранее у Крис Дженнер диагностировали рак.

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