Мария Тихая раскрыла секрет личной жизни певицы.

Недавно стало известно о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Причину они так и не назвали, однако поклонники предполагают, что проблема в разных политических взглядах.

А возможно у Брежневой появился новый мужчина? Такое мнение высказала ведьма Мария Тихая.

Она говорит, что у Брежневой действительно есть молодой человек, ее сердце занято. По словам Тихой, он младше Меладзе.

"Я не думаю, что Брежнева и Меладзе будут вместе. Вообще эта пара мне казалась пиаром, фейком для телевидения. Еще тогда мне казалось, что у них нет никакой любви. Возможно, она на него смотрела как на отца, а он на нее - как на дочь. Что ты сделаешь? Творческие люди полигамны", - сказала Мария на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе. По ее словам, она очень изменилась за последнее время.

"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь еще сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестность, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала", - сказала Брежнева.

Вас также могут заинтересовать новости: