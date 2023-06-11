Он говорит, что у девочки переходной возраст.

Украинский юморист Евгений Кошевой воспитывает двоих дочерей, одна из которых 15-летняя Варвара. Как признается артист, последние два года ему нелегко найти общий язык с ребенком.

Как он рассказал в интервью Славе Демину, у варвары переходной возраст, поэтому у них сложные отношения. Однако, как добавил шоумен, девочка выросла не мажоркой, какой ее считают пользователи сети.

"Но у нее такие немного запросы, иногда бывает. У нее нет стопа: "Я хочу, я хочу, я хочу". Я говорю: "Остановись. Убираем три "хочу", одно оставляем". Это все. Я считаю это прогрессом в наших отношениях, что касается финансовой составляющей. Она понимает, что сейчас заработок не такой, как был раньше. Были нелегкие отношения. И не только со мной, с мамой тоже", - сказал Кошевой.

Также он прокомментировал скандал вокруг Варвары, когда ее захейтили за ведение соцсетей на русском языке. Звездный отец сказал, что они эту тему с ребенком обсуждали, однако у нее самой должно быть понимание, как правильно делать.

Кроме того, как оказалось, семья Кошевого дома общается на двух языках - украинском и русском.

Напомним, ранее дочь Кошевого поразила взрослыми фото в бюстгальтере.

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