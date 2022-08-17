Каменских рассказала, что сделает первым делом после победы Украины.

Украинская певица Настя Каменских впервые с начала войны вернулась в Украину и уже успела дать интервью в программе "Сніданок з 1+1".

В прямом эфире певица рассказала о своих планах после победы. Ведущий спросил, что мечтает Каменских сделать после того, как Украина победит в войне. В этот момент в разговор встрял телеведущий Юрий Горбунов и сказал: "Над детьми работать!"

Но певица проигнорировала такое его высказывание и отметила, что мечтает выйти на Майдан Незалежности и выступить вместе с другими артистами.

"Я мечтаю спеть на Майдане Незалежности. Хочется выйти к людям, обниматься со всеми, целоваться. И хочется оставить это страшное время позади. Я настолько верю в победу и все свои мысли посылаю в космос", - сказала Каменских.

Напомним, украинская певица Настя Каменских впервые за пять месяцев войны вернулась в Украину. До этого звезда "колесила" по Европе и выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.

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