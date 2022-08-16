Певица вернулась домой без Потапа.

Украинская певица Настя Каменских впервые за пять месяцев войны вернулась в Украину.

До этого звезда "колесила" по Европе и выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране. Кроме того, почти за полгода Каменских выпустила три новые песни, посвященные полномасштабному вторжению России, для поднятия боевого духа украинцев.

Интересно, что певица уже показала "домашние" фото и отметила, что самые сладкие яблоки растут именно дома. Но на снимках она предстала без Потапа. Вероятно, он до сих пор находится за границей.

"Дома и чистая вода становится вкусной", "Волшебная", "Самая лучшая", "Красивая и талантливая", "С возвращением", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских горько расплакалась в прямом эфире. По словам Насти, она родилась и выросла в Киеве, а сейчас ее родную страну бомбят. Она добавила, что до последнего не верила в том, что в 21 веке может быть такая война.

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