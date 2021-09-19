Артист рассказал, кому принадлежит его сердце.

Украинский артист, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram фотографию из Львова и признался городу в любви.

"Лемберг, Леополис, Львов. Как бы ты не звучал сквозь века - смысл один: ты - любовь. Если можно дарить сердце городу, мое сердце будет принадлежать тебе. Ты мой близкий друг, мой талисман", - подписал снимок Вакарчук.

Поклонники артиста поддержали его в комментариях и отметили, что Львов - это, действительно, магический город. Также они высказали восторг от новой песни Вакарчука "Місто весни".

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Святослав Вакарчук - украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

Получил всеукраинское и международное признание как музыкант, поэт, лидер группы "Океан Ельзи". Заслуженный артист Украины (2005), кандидат физико-математических наук.

Известно, что Вакарчук 20 лет состоял в отношениях с Лялей Фонаревой. После их развода стало известно, что у Святослава родился первенец. По данным СМИ, сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

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Автор: Диана Могилевич