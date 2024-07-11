Актеру на момент смерти было 46 лет.

Известный американский актер, звезда комедийного сериала "Альф" Бенджи Грегори ушел из жизни. Знаменитость умер еще месяц назад, но о его смерти стало известно только сейчас.

Как пишет издание TMZ, сестра актера Ребекка Грегори поделилась подробностями трагического события. По ее словам, 13 июня в городе Пеория, в штате Аризона, США, в собственном автомобиле обнаружили тело Бенджи без всяких признаков жизни. Машину нашли на стоянке банка, куда звезда приезжал по делам 12 июня.

Причины смерти актера неизвестны, но семья знаменитости предполагает, что она насупила в результате теплового удара. Издание People отмечает, что в тот день температура в городе достигла отметки в 42 градуса по Цельсию. На момент смерти Грегори было 46 лет.

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Ребекка рассказала, что долгое время ее брат страдал депрессией, биполярным расстройством личности и расстройством сна. Из-за этого актер не мог спать по несколько дней. Она думает, что из-за истощения и постоянной бессонницы, мужчина мог просто заснуть в авто в жару, что привело к смерти.

Более того, рядом с телом Грегори обнаружили мертвым его домашнего любимца - собаку Ханса. Он был настоящим другом актера. В Instagram Бенджи немало совместных кадров с псом.

К слову, настоящую популярность Грегори получил благодаря съемкам в сериале "Альф". Он сыграл роль мальчика Брайана. После этого юный Бенджи снялся в еще нескольких проектах, но впоследствии решил уйти из киноиндустрии. Свою жизнь он посвятил аэрографии. Знаменитость служил в американских военно-воздушных силах. Свою службу он завершил в 2005 году по состоянию здоровья.

Напомним, ранее мы писали, что умер продюсер фильмов "Титаник" и "Аватар" Джон Ландау.

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