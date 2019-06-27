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Умер исполнитель главной роли в сериале "Альф"

09:17, 27 июня 2019
Звезды
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По словам родных, Райт умер в своем доме в Калифорнии / Фото: IMB

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Об этом передает TMZ. Ему было 75 лет. Райт длительное время боролся с раком. По словам родных, он умер в своем доме в Калифорнии.

Самой известной его ролью стал Вилли Таннер - глава семьи приютившей Альфа, героя одноименного сериала.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в США умер сценарист и продюсер «Альфа» и «Улицы Сезам» Тэд Мамфорд.

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Теги: #смерть#фильмы#сериал