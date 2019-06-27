Умер исполнитель главной роли в сериале "Альф"

Макс Райт длительное время боролся с раком.

В США умер актер Макс Райт, который сыграл главную роль в популярном сериале 90-х «Альф».

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Об этом передает TMZ. Ему было 75 лет. Райт длительное время боролся с раком. По словам родных, он умер в своем доме в Калифорнии.

Самой известной его ролью стал Вилли Таннер - глава семьи приютившей Альфа, героя одноименного сериала.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в США умер сценарист и продюсер «Альфа» и «Улицы Сезам» Тэд Мамфорд.