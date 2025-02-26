Тоня Матвиенко рассказала о кризисе 9-летней дочери: 'Терплю и объясняю'

По словам певицы, у девочки меняется характер.

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с мужем Арсеном Мирзояном воспитывает 9-летнюю дочь Нину. По ее словам, за последнее время поведение девочки очень изменилось.

Как рассказала Матвиенко в комментарии ТСН, у ее дочери кризисный период, когда ее характер становится более резким.

"Да, я сейчас вижу, что у Нины какой-то кризис. Она стала более непростой в характере, ничего не хочет, многое ей не нравится, будто потеряла желания ко всему. Как справляемся? Терплю, объясняю, что некрасиво так говорить, что родителям и старшим нельзя отвечать грубо. Учу, стараюсь поддерживать", - призналась Матвиенко.

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Также Тоня рассказала, что сейчас ее дочь реже хочет выходить на сцену. Ранее она неоднократно выступала с папой, а сейчас у нее такого желания нет.

"Заставить ребенка выйти на сцену – это чрезвычайно сложно, настоящая колоссальная работа. Я вижу, что ей становится все труднее выступать, она стесняется, а застенчивость на сцене только мешает. Там нельзя колебаться или бояться. Если она сама когда-нибудь захочет петь, я, конечно, буду только "за". Посмотрим, вдохновит ли наше творчество ее выбрать этот путь в будущем, или, наоборот, с возрастом она категорически скажет "нет", - отметила певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как в 19 лет стала жертвой домогательств.

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