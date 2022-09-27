Сейчас звезда живет в Великобритании со своими дочками.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что сейчас ее семья переживает непростые времена. Сложности из-за того, что они с мужем совершенно не зарабатывают, так как сейчас практически все звезды дают только бесплатные благотворительные концерты. Деталями Матвиенко поделилась в интервью "24 каналу".

"Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей. У нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Я хочу возвращаться, но Арсен говорит не спешить. У нас большой дом, он не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим", - призналась Тоня.

Она подчеркнула, что у них с супругом нет бизнеса или еще какого-то постороннего источника доходов, поэтому когда ситуация с деньгами стабилизируется - предсказать сложно.

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"Работы нет, надо есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать. Поэтому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы еще выживали. Если бы муж был на какой-нибудь государственной службе, имел ли бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как будет дальше - не знаю", - добавила артистка.

Куда уехала Тоня Матвиенко

В первые дни после полномасштабного вторжения артистка со своими дочками уехала к родственникам в Португалию. Оттуда они уехали в Германию, а уже потом - в Великобританию. Там младшая дочь Тони Матвиенко Нина пошла в первый класс. Семья живет на финансовую помощь для беженцев от государства.

Напомним, Арсен Мирзоян рассказал, почему ссорится с Тоней Матвиенко.

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