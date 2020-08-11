"Звезды в звездочках": дочь Нины Матвиенко показала постельное фото с голым мужем

Тоня Матвиенко показала фото с Арсеном Мирзояном.

Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала в Instagram фотографию, где лежит со своим супругом Арсеном Мирзояном в постели.

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На снимке пара лежит в постели со звездочками. На Тоне было надето нижнее белье с кружевом, а Арсен был с голым торсом. При этом артист нежно обнимал свою возлюбленную.

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