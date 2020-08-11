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"Звезды в звездочках": дочь Нины Матвиенко показала постельное фото с голым мужем

10:58, 11 августа 2020
Звезды
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Тоня показала фото / instagram.com/tonya_matvienko

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На снимке пара лежит в постели со звездочками. На Тоне было надето нижнее белье с кружевом, а Арсен был с голым торсом. При этом артист нежно обнимал свою возлюбленную.

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