"Звезды в звездочках": дочь Нины Матвиенко показала постельное фото с голым мужем
10:58, 11 августа 2020Звезды
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Тоня Матвиенко показала фото с Арсеном Мирзояном.
Тоня показала фото / instagram.com/tonya_matvienko
Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала в Instagram фотографию, где лежит со своим супругом Арсеном Мирзояном в постели.
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На снимке пара лежит в постели со звездочками. На Тоне было надето нижнее белье с кружевом, а Арсен был с голым торсом. При этом артист нежно обнимал свою возлюбленную.
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