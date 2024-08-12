Мужчина сделал опасный трюк.

Известный голливудский актер Том Круз поразил своим появлением на официальной церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом пишет издание BBC.

62-летний сделал опасный трюк: спустился на канате с крыши стадиона Стад де Франс. Это все было в стиле фильма "Миссия невыполнима", где он сыграл главную роль.

Актер прошел мимо спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх этого года, пожимал им руки и делал селфи.

Затем он оказался на главной сцене, где взял олимпийский флаг у мэра Парижа и многократной олимпийской чемпионки Симони Байлс.

Далее Круз сел на мотоцикл и с флагом выехал со стадиона. На экранах появились кадры, как Том на бешеной скорости ездит по улицам Парижа и заезжает прямо в самолет. После этого актер спрыгивает с парашютом уже в Лос-Анджелесе возле надписи HOLLYWOOD. Момент стал символическим, ведь именно в этом городе пройдет следующая Олимпиада. Она состоится с 14 по 30 июля 2028 года.

Реакция зрителей

"Том Круз доставил Олимпиаду из Париже в Лос-Анджелесе за 6 минут! Поговорите еще о невыполнимой миссии "

"Том Круз чудесен, мужчина может все!"

"Боже! Том Круз не перестает удивлять"

"Том Круз был идеальным, кто мог привезти флаг из Парижа в Лос-Анджелес. Это было действительно приятно".

Напомним, ранее Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

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