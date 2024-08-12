Известный голливудский актер Том Круз поразил своим появлением на официальной церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом пишет издание BBC.
62-летний сделал опасный трюк: спустился на канате с крыши стадиона Стад де Франс. Это все было в стиле фильма "Миссия невыполнима", где он сыграл главную роль.
Актер прошел мимо спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх этого года, пожимал им руки и делал селфи.
Затем он оказался на главной сцене, где взял олимпийский флаг у мэра Парижа и многократной олимпийской чемпионки Симони Байлс.
Далее Круз сел на мотоцикл и с флагом выехал со стадиона. На экранах появились кадры, как Том на бешеной скорости ездит по улицам Парижа и заезжает прямо в самолет. После этого актер спрыгивает с парашютом уже в Лос-Анджелесе возле надписи HOLLYWOOD. Момент стал символическим, ведь именно в этом городе пройдет следующая Олимпиада. Она состоится с 14 по 30 июля 2028 года.
Реакция зрителей
- "Том Круз доставил Олимпиаду из Париже в Лос-Анджелесе за 6 минут! Поговорите еще о невыполнимой миссии "
- "Том Круз чудесен, мужчина может все!"
- "Боже! Том Круз не перестает удивлять"
- "Том Круз был идеальным, кто мог привезти флаг из Парижа в Лос-Анджелес. Это было действительно приятно".
Напомним, ранее Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.