Артистка не сдалась после этого поражения.

Певица Тина Кароль вспомнила, как много лет назад участвовала в программе "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком. Тогда будущей артистке не удалось одержать победу, ей вручили яйца и отправили домой.

Однако это поражение никак не отразилось на ее мечтах, она не перестала петь и пытаться пробиться на большую сцену.

"Если тебя не выбрали, это не значит, что ты хуже других. Никто не знает, какое будущее для тебя приготовил Бог. Не сдавайся и продолжай работать. А твой успех к тебе обязательно прийдет. Тот, кто сходит с дистанции - ничего не получает. Но это не о нас", - сказала Тина Кароль.

Спустя несколько лет Кароль уже заявила о себе, как о молодой артистке. Она, заручившись поддержкой покойного супруга и продюсера Евгения Огира, смогла выпустить несколько хитов - "Выше облаков", "Ноченька", "Пупсик" и другие.

Тина на сцене уже 20 лет. За все это время она несколько раз меняла образы, репертуар и стиль. Но каждый из них был потрясающим. Поэтому не зря она стала народной артисткой Украины в 2017 году. Ее обожают миллионы.

Напомним, Тина Кароль не дала Ани Лорак вернуться в Украину. Певица стояла на страже украинского шоу-бизнеса.

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