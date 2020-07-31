"Слишком красиво": Тина Кароль очаровала поклонников чувственным фото
11:47, 31 июля 2020Звезды
297 0
Артистка позировала в шелковой комбинации молочного цвета, демонстрируя обнаженную спину.
Снимок вызвал настоящий восторг у поклонников певицы / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль давно стала признанным воплощением женственности и сексуальности. Ее образы всегда потрясают фанатов своей изысканностью.
Читайте такжеЭкс-"виагра" Санта Димопулос засветила грудь в секси-образе
Вот и на свежем фото в Instagram певица предстала в очень чувственном и сексуальном луке.
Артистка позировала в шелковой комбинации молочного цвета, демонстрируя обнаженную спину. При этом она повернулась к камере лицом, демонстрируя пухлые губы.
Снимок вызвал настоящий восторг у поклонников певицы.
"Столько красоты", "Слишком красиво", "Очень красивая", - написали ей в комментариях.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter