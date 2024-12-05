Певице очень понравился деловой образ.

Украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников стильными образами. На этот раз звезда поделилась в Instagram новыми фотографиями, на которых предстала в элегантном наряде деловой леди.

Кароль выбрала для фотосессии приталенное платье-жакет черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и изящные формы. Образ дополнили тоненькие золотые кольца и стильное украшение на шее, которые добавили нотку роскоши.

Макияж певицы был выполнен в естественных тонах с акцентом на скулы и губы нюдового оттенка. Легкие волны на волосах завершили гармоничный образ.

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Реакция соцсетей:

"Вы непревзойденная!"

"Как всегда, лучшая и неповторимая"

"Прекрасная миледи"

"На этом фото выглядите просто шикарно! Надо сказать, оно шедевральное, здесь настолько все гармонично, эстетично и красиво. А какой невероятно удачный ракурс! Нахожусь в полной уверенности, что мой положительный комментарий - далеко не единственный, ведь ты заслуживаешь их миллионы!"

"Каждый раз убеждаюсь в том, что вам очень идут брючные костюмы"

Кто такая Тина Кароль

Тина Кароль - это известная украинская певица, автор песен и телеведущая. Она получила популярность благодаря своему сильному вокалу, харизме и чувственным песням. Тина Кароль активно занимается благотворительностью и является настоящим образцом для подражания для многих своих поклонников.

Напомним, Тина Кароль представила новый трек вместе с военной рэп-группой.

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