Поклонники пришли в восторг от ее новых фото.

Певица Тина Кароль устроила себе нежную фотосессию в собственном саду, где позировала в роскошном платье-комбинации с глубокой зоной декольте.

Знаменитость фотографировалась возле кустов з алыми и нежно-бежевыми розами розами. Солнечные лучи добавили снимкам еще больше тепла и роскоши.

Интересно, что в таком образе Кароль продемонстрировала изгибы своего тела - то она стояла возле цветов, то лежала на травке.

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"Мое место гармонии и вдохновения, где мысли обретают свое спокойствие", - подписала снимки певица.

Как отреагировали пользователи сети

"Самая красивая роза в саду"

"Это незаконно быть такой красивой"

"Вау, какая нежная"

"Невероятно завораживающие фотографии"

"Ты волшебная"

"Нежность, спокойствие и красота"

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях.

Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира, который скончался много лет назад от онкологии.

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