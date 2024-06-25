Тина Кароль / Скриншот Instagram

Певица Тина Кароль устроила себе нежную фотосессию в собственном саду, где позировала в роскошном платье-комбинации с глубокой зоной декольте.

Знаменитость фотографировалась возле кустов з алыми и нежно-бежевыми розами розами. Солнечные лучи добавили снимкам еще больше тепла и роскоши. 

Интересно, что в таком образе Кароль продемонстрировала изгибы своего тела - то она стояла возле цветов, то лежала на травке.

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Тина Кароль предстала в стильном образе / Скриншот Instagram

"Мое место гармонии и вдохновения, где мысли обретают свое спокойствие", - подписала снимки певица.

Тина Кароль впечатлила поклонников / Скриншот Instagram

Как отреагировали пользователи сети

  • "Самая красивая роза в саду"
  • "Это незаконно быть такой красивой"
  • "Вау, какая нежная"
  • "Невероятно завораживающие фотографии"
  • "Ты волшебная"
  • "Нежность, спокойствие и красота"
Тина Кароль снялась в фотосессии / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях

Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира, который скончался много лет назад от онкологии.

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