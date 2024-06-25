Певица Тина Кароль устроила себе нежную фотосессию в собственном саду, где позировала в роскошном платье-комбинации с глубокой зоной декольте.
Знаменитость фотографировалась возле кустов з алыми и нежно-бежевыми розами розами. Солнечные лучи добавили снимкам еще больше тепла и роскоши.
Интересно, что в таком образе Кароль продемонстрировала изгибы своего тела - то она стояла возле цветов, то лежала на травке.
"Мое место гармонии и вдохновения, где мысли обретают свое спокойствие", - подписала снимки певица.
Как отреагировали пользователи сети
- "Самая красивая роза в саду"
- "Это незаконно быть такой красивой"
- "Вау, какая нежная"
- "Невероятно завораживающие фотографии"
- "Ты волшебная"
- "Нежность, спокойствие и красота"
Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях.
Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира, который скончался много лет назад от онкологии.